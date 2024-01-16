В России создадут единую систему учета нуждающихся в жилье

В России появится единая федеральная система учета граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Такой проект закона о внесении изменений в Жилищный кодекс должно подготовить Министерство строительства РФ к ноябрю текущего года, следует из плана законопроектной деятельности правительства. В Госдуму документ может попасть в марте 2025 года. В настоящее время в стране единого реестра нет, подсчет ведется на региональном, муниципальном и ведомственном уровнях.

Сегодня в Жилищном кодексе приводится ряд разных категорий россиян, которые могут претендовать на улучшение жилищных условий. Чаще всего упоминается предоставление жилья по соцнайму – речь идет о малоимущих, о строителях БАМа, чернобыльцах, детях-сиротах, жителях аварийных домов.

Как указала заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева, из федерального бюджета оплачивают предоставление жилья судьям, прокурорам и военнослужащим. А на финансирование из регионального бюджета претендуют, например, дети-сироты, а также нуждающиеся в улучшении жилплощади – самая большая группа.

В настоящее время на федеральном уровне никто не может назвать точное количество всех нуждающихся по всем программам граждан из каждой категории во всех субъектах страны потому, что нет единого учета.

Как считает председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, большие очереди на получение жилья – это один из самых больных вопросов.

После создания единой системы Минстрой сможет оценить полную картину по стране, сообщают "Ведомости".