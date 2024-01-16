В России могут запретить поставки пива из недружественных стран

Пиво и пивные напитки иностранного производства предлагают включить в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из недружественных стран.

Речь идет о США, странах Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии, сказано в обращении главе правительства РФ Михаилу Мишустину от главы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Он указал, что лидерами экспорта в РФ в прошлом году стала Германия, которая активно поставляет оружие Киеву, а также Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.

Как отмечает депутат, недружественные страны наращивают поставки этого напитка в нашу страну и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, налоговые отчисления от которых идут, в том числе на поддержку ВСУ.

В письме парламентарий просит рассмотреть возможность дополнения перечня пивной продукцией, сообщают "Известия".

Ранее правительство России собралось ввести госрегулирование цен на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.