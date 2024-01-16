16 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минтруд России сообщил о возможной индексации выплат с 1 февраля

Министерство труда России разработало проект, который предусматривает, что государственные выплаты могут быть проиндексированы на 7,4%.

Как ожидается, это произойдет с 1 февраля 2024 года. Из документа следует, что кабмин РФ постановляет установить с 1 февраля коэффициент индексации 1,074 ‎для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных в том числе законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы ‎на Чернобыльской АЭС", ст. 9 закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и ст. 23 Федерального закона "О ветеранах".

Также меры предусмотрены и согласно федеральному закону "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", сообщают "Известия".

Теги: Минтруд, выплаты


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