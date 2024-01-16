16 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

Приложение "Госуслуги" недоступно на смартфонах с iOS

Приложение "Госуслуги" стало недоступно на смартфонах с платформой iOS.

При попытке зайти в приложение всплывает сообщение "Неизвестная ошибка с сервера" или "По техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения за неудобства".

На операционной системой Android портал в целом открывается, однако временами отмечается сбой, сопровождающийся сообщением "Проводятся технические работы. Попробуйте зайти позже".

Сайт "Госуслуг" открывается, но при попытке зайти в учетную запись выдает аналогичную ошибку, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что срок проведения эксперимента по авторизации в соцсетях и на других цифровых платформах через портал госуслуг продлен на год - до конца 2024 года.Такое постановление приняло Правительство РФ.

Теги: Госуслуги, смартфон


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.12.2023 09:09 Мск Эксперимент по авторизации через "Госуслуги" продлили на год

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