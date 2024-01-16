16 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В РФ могут увеличить размер потребительской корзины до 43,6 тыс. рублей

В России размер потребительской корзины могут увеличить до 43,6 тыс. руб.

Соответствующий проект закона 16 января депутаты Госдумы направят на заключение в кабмин. Документом предлагается вернуться к наиболее эффективному расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине. Для этого предложено использовать нормативный метод, в котором учитывается отдельно стоимость продовольственной, непродовольственной и платных услуг корзин, определяемых по их натуральному составу.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в документе представлена актуализированная нормативная потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в целом по стране. Она включает минимальные наборы продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, сформированные с определением объемов потребления в натуральных показателях.

По словам депутатов, новая величина потребительской корзины рассчитана, исходя из необходимости повышения качества питания россиян. Наборы продуктов предлагается сформировать с учетом увеличения объемов потребления мяса, мясопродуктов, рыбы, молока, молокопродуктов, яиц, овощей и фруктов, поясняют депутаты.

В наборах предлагается расширить ассортимент круп, овощей и фруктов и включить специализированные витаминно-минеральные комплексы, сообщают "Известия".

Ранее Министерство труда предложило упразднить потребительскую корзину и отказаться от ежеквартального установления величины прожиточного минимума.

Теги: потребительская корзина, продукты, законопроекты


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