В России производителей искусственных елок обяжут платить за их утилизацию

В России искусственные ели внесли в список товаров, подпадающих под расширенную ответственность производителя.

Как сообщила пресс-служба Российского экологического оператора, это позволит сократить количество выброшенных елок на полигонах. Ели относятся к группе "Изделия пластмассовые прочие", по которым норматив утилизации в текущем году составит 0%, далее он будет ежегодно повышаться на 10% и достигнет 100% к 2034 году.

В текущем году цены на искусственные ели не изменятся, поскольку ставка экологического сбора подниматься не будет (3844 руб. за т). В 2025 году при текущих параметрах цены за счет РОП вырастут не более чем на 0,06%. Добавление пластиковых елок в РОП позволит стимулировать создавать системы сбора полимерных елок и централизованного направления их на переработку, а производителей - создавать, развивать мощности по переработке. В РЭО считают, что в итоге на полигонах будет меньше отходов-елок.

Также эксперты призвали отдавать на переработку живые ели. В этом году компания собрала пункты сбора живых новогодних деревьев на единой карте в приложении "Уберу", сообщает РИА "Новости".