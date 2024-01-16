16 Января 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Профильный комитет одобрил поправки о наказании за трэш-стримы и утечку данных

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки об административном и уголовном наказании за трэш-стримы и утечку персональных данных.

По проекту закона об утечках кабмин и Верховный суд в своих отзывах высказали ряд замечаний, парламентарии пообещали доработать инициативы ко второму чтению.

Максимальный штраф для юрлиц, допустивших утечку данных, составит от 0,1% до 3% выручки за календарный год, но не более 500 млн руб. Должностным лицам за это грозит штраф до 2 млн руб., физлицам — до 400 тыс.

За вывод данных за рубеж для их продажи будет грозить до 8 лет лишения свободы. Если утечка повлекла вред жизни и здоровью граждан, виновных ждет наказание до 10 лет тюрьмы.

Что касается трэш-стримов, то в законопроекте предлагается отнести к запрещенной информации "фото- и видеоматериалы с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний".

Как заявила первый зампред комитета по законодательству Ирина Панькина, инициативы были разработаны по поручению главы государства, чтобы оградить россиян, в первую очередь несовершеннолетних, от деструктивного воздействия трэш-стримов.

Поправки к КоАП вводят штрафы от 200 тыс. до 600 тыс. руб. для граждан и от 300 тыс. до 700 тыс. руб. для должностных лиц за распространение такой информации, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что соцсети будут обязаны сами отслеживать противоправный контент и удалять его, а треш-стримерам запретят доступ в интернет. Депутаты считают, что такие стримы недопустимы в стране, как порнография.

Теги: Госдума, утечка данных, трэш-стримы


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