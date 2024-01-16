16 Января 2024
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Общество СЗФО В России Санкт-Петербург
Фото: скриншот видео МЧС

Wildberries приступил к выплатам пострадавшим от пожара на складе продавцам

Российский маркетплейс Wildberries выплатил первые компенсации продавцам, чьи товары сгорели в пожаре на складе в Шушарах.

Размер выплаты рассчитан на основе среднерозничной цены на товар за вычетом комиссии и стоимости логистики. Выплата сделана на основе предварительной оценки, которая в дальнейшем будет уточняться. Остальные выплаты будут производиться поэтапно. Компенсация отразится на балансе в личном кабинете продавца.

Компания "ТрнасКонтейнер" предложила Wildberries бесплатно воспользоваться инфраструктурой своего логистического центра "Логистика-Терминал" в Шушарах. Первые автомобили заехали на терминал вечером 13 января, сообщает Forbes.

Ранее в Wildberries опровергли данные о неработающей сигнализации при пожаре на складе.

Теги: Wildberries, маркетплейсы


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