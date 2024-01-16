Росавиация попросила авиакомпании не летать в Египет

Росавиация направила авиаперевозчикам "Аэрофлот" и "Россия" телеграммы с просьбой не выполнять рейсы в Египет на 27 самолетах.

Это связано с риском ареста самолетов в египетских аэропортах. Мера будет действовать до особого решения. Обе компании следуют рекомендации.

Все самолеты принадлежат Государственной транспортной лизинговой компании. Сейчас их и еще 13 бортов, которые находятся в распоряжении S7, "Авроры" и "Ямала", пытаются незаконно изъять через Высокий суд Ирландии, сообщают "Известия".

Ранее Росавиация запретила использовать воздушное пространство Йемена для полетов российских гражданских судов.