Росавиация попросила авиакомпании не летать в Египет
Росавиация направила авиаперевозчикам "Аэрофлот" и "Россия" телеграммы с просьбой не выполнять рейсы в Египет на 27 самолетах.
Это связано с риском ареста самолетов в египетских аэропортах. Мера будет действовать до особого решения. Обе компании следуют рекомендации.
Все самолеты принадлежат Государственной транспортной лизинговой компании. Сейчас их и еще 13 бортов, которые находятся в распоряжении S7, "Авроры" и "Ямала", пытаются незаконно изъять через Высокий суд Ирландии, сообщают "Известия".
Ранее Росавиация запретила использовать воздушное пространство Йемена для полетов российских гражданских судов.