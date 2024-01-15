15 Января 2024
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Reuters / Joshua Roberts

Выписан глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин выписан из больницы.

Остин опубликовал заявление, в котором поблагодарил "выдающихся врачей и сестринский персонал за их профессионализм и превосходную поддержку", пишет CBS news.

В декабре министр лег на плановую операцию по поводу рака простаты, а затем был повторно госпитализирован из-за постоперационных осложнений – у него началось воспаление из-за инфекции. Врачи Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, где лечился министр, прокомментировали его состояние. Рак у Остина выявили в начале декабря. Опухоль удалось найти на ранней стадии, поэтому прогноз хороший. Понадобилась операция, называемая простатэктомией. Вмешательство проходило под общим наркозом.

После операции министр в праздничные дни находился дома и работал удаленно. Но 1 января его доставили в больницу с жалобами на тошноту, сильную боль в животе и ногах. В итоге была обнаружена инфекция мочевыводящих путей. Остина положили в отделение интенсивной терапии. В ходе обследования выявили скопление жидкости в брюшной полости, нарушающее функцию тонкого кишечника. Через нос министру ввели трубку для дренирования желудка, жидкость из брюшной полости была выведена нехирургическим путем. 2 января Остин передал некоторые полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс "на основании медицинской консультации". Только тогда о состоянии министра были проинформированы военачальники. Также сообщалось, что Белый дом не был осведомлен о состоянии главы Пентагона.

Теги: Ллойд Остин, министр обороны, Пентагон


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