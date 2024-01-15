В России могут начать конфискацию имущества по статье о фейках об армии

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение депутатов-единороссов о внесении изменений в Уголовный кодекс. Речь идет о конфискации имущества нарушителей статьи о дискредитации армии, если они действовали из корыстных побуждений или по найму.

Авторы законопроекта – вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и главы комитетов по безопасности и культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, пишет РБК.

Напомним, статья была введена 4 марта 2022 г. вместе с уголовной ответственностью до 15 лет за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС.