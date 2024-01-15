В ДНР заработает асфальтобетонный завод
Асфальтобетонный завод заработает в ДНР. Детали привел глава Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев.
"Кузбасс в прошлом году закупил и поставил в Горловку асфальтобетонный завод мощностью 1,2 тыс. т в час. В настоящее время работы по его сборке, монтажу и пусконаладке на завершающей стадии", - цитирует политика "Донецкое агентство новостей".
Кемеровская область готовит площадку под размещение бетонного завода «Флагман-60», который тоже уже доставлен в Горловку.
"Для восстановления дорог мы приобрели катки, асфальтоукладчики, автогудронатор, дорожные фрезы разных модификаций", - сказал Цивилев.