15 Января 2024
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Экономика ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В ДНР заработает асфальтобетонный завод

Асфальтобетонный завод заработает в ДНР. Детали привел глава Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев.

"Кузбасс в прошлом году закупил и поставил в Горловку асфальтобетонный завод мощностью 1,2 тыс. т в час. В настоящее время работы по его сборке, монтажу и пусконаладке на завершающей стадии", - цитирует политика "Донецкое агентство новостей".

Кемеровская область готовит площадку под размещение бетонного завода «Флагман-60», который тоже уже доставлен в Горловку.

"Для восстановления дорог мы приобрели катки, асфальтоукладчики, автогудронатор, дорожные фрезы разных модификаций", - сказал Цивилев.

Теги: Завод, ДНР, Сергей Цивилев


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