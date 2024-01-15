15 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Современно и полезно – депутат ГД РФ Артем Кирьянов об инициативе Галины Головченко по созданию движения «тимуровцев»

Идея о создании нового общественного движения молодежи в помощь семьям участников СВО и других нуждающихся является своевременной и полезной. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов, комментирую недавнее интервью депутата ЗакСа Краснодарского края Галины Головченко.

Она предложила объединить активную молодежь в единой организации, которая будет помогать с решением бытовых вопросов нуждающимся. Это в первую очередь семьи участников специальной военной операции, многодетные, пожилые люди и инвалиды. Взамен подростки смогут получать льготы в разных учебных заведениях.

Кроме того, по мнению Кирьянова, это поможет молодому поколению глубже проникнуться общими идеалами России, ее современной политикой и осознать значение проводимой СВО. А другим участникам программы получить немаловажную помощь в быту.

«Абсолютно согласен, что идея новых «тимуровцев» поможет не только тем, для кого эта поддержка предназначена изначально, но и самим ребятам, которые будут привлечены к благотворительной деятельности в рамках проекта. В первую очередь, в плане глубокого осознания значения СВО, патриотизма и современной политики России», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Теги: сво, движение тимуровцев, подростки, артем кирьянов, галина головченко


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