15 Января 2024
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Фото:Накануне.RU

9 купелей для Крещенских купаний оборудуют в городском округе Щёлково

15 января 2024 года, городской округ Щёлково. В этом году в городском округе Щёлково будут оборудованы 9 купелей для Крещенских купаний. На специальных площадках будут дежурить медицинские и спасательные бригады, а комфорт и безопасность обеспечат волонтёры и сотрудники Росгвардии.

Адреса площадок и время начала работы:

✦ Щёлково, ул. Пушкина, 22А (Парк культуры и отдыха) | c 20:00;

✦ Фряново, село Рязанцы | c 22:00;

✦ село Душоново, Храм Тихвинской иконы Божьей матери (река Пружонка в 50 м от дороги слева на въезде в Душоново) | c 13:00;

✦ деревня Здехово, река Гречушка (вблизи Храма Св. Николая Мирликийского Чудотворца) | с 21:00;

✦ деревня Гребнево, территория Усадьбы | с 19:00;

✦ деревня Гребнево, вблизи Храма Гребневской иконы Божией Матери | с 22:00;

✦ Монино, купель на территории Храма Г.Победоносца | с 22:00;

✦ деревня Оболдино, Супоневский пруд | с 22:00;

✦ Чкаловский, ул. Гагарина, 15 (на территории Храма страстотерпца царя Николая) | с 22:00.

(2024)|Фото: информационный центр администрации городского округа Щелково

«Ежегодно мы отмечаем один из главных православных праздников - Крещение Господне. В Крещенскую ночь, по традиции, наши жители окунаются в проруби. В этом году мы подготовили 9 оборудованных площадок, где можно комфортно и безопасно совершить погружение», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Как сообщили в информационном центре администрации городского округа Щелково, на всех купелях будут оборудованы раздевалки и места обогрева. С нас горячий чай и угощения, с вас — чистые помыслы и сменная одежда.

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