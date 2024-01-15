Ивент-агентство, организовавшее "голую вечеринку" Ивлеевой, объявило о самоликвидации

Ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое организовало "голую вечеринку" Анастасии Ивлеевой в московском клубе "Мутабор", объявило о самоликвидации, сообщает Shot. Ранее блогерша возложила на него вину за скандал.

По данным телеграм-канала, решение о ликвидации DEPARTÁMENT было принято 28 декабря прошлого года, а 12 января была запущена процедура ликвидации компании.

Shot отмечает, что с 2019 года крупнейшее ивент-агентство в России DEPARTÁMENT официально терпит серьезные убытки. При этом источники в инвент-индустрии говорят, что агентство считалось премиальным, с высочайшим прайсом и высокой востребованностью.

Напомним, "голая" вечеринка прошла 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Лефортовский районный суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Более того, этот же суд счел вечеринку блогера пропагандой гомосексуальных отношений — движения, которое Верховный суд России признал экстремистским на территории РФ.

Ивлеева в суде не признала вину. Защита считает, что ответственна за всю эту историю не сама она, а компания, с которой блогерша заключила договор на организацию мероприятия.