15 Января 2024
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Фото: vk.com/treskova_ma

В гостинице "Большой Урал" запретили реконструкцию из-за найденных исторических фрагментов

Гостиницу "Большой Урал" в Екатеринбурге запретили реконструировать из-за обнаруженных внутри исторических фрагментов, датируемых XVIII-XX веками. Об этом сообщается в заключении на на официальном сайте управления госохраны ОКН.

Напомним, что перед реконструкцией археологи должны были провести экспертизу, по итогам которой компания Prinzip получила бы разрешение или запрет на начало работ. На данный момент ремонтные работы невозможны, поскольку во внутреннем дворе гостиницы обнаружен культурный слой прошлых веков. Среди найденных артефактов: фрагменты поливной керамики, керамической курительной трубки, венчики, остатки блюдца и чашки с клеймом "НГФ", а также предметы, датируемые 1930-ми годами.

"Земельный участок имеет историко-культурные признаки наличия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов обладающих признаками объектов культурного наследия и не может быть использован под хозяйственное освоение (отрицательное заключение) до разработки раздела проектной документации по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия",— говорится в заключении.

Напомним, гостиница "Большой Урал" была построена в 1930-ых годах и сейчас имеет статус памятника архитектуры. На прошедшем в 2023 году форуме 100+ TechnoBuild глава Prinzip заявил о намерении превратить гостиницу в многофункциональный общественный авангард-центр "Большой Урал".

Теги: Большой Урал, гостиница, реконструкция, ОКН


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