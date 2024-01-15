15 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Зарплаты в вакансиях для людей без опыта выросли почти на 50%

За год зарплаты в вакансиях, предлагаемых для людей без опыта, выросли на 47%, сообщает пресс-служба сервиса "Авито Работа". В начале прошлого года таким работникам в среднем предлагали 56 019 руб., сейчас – 82 109 руб. Эти цифры учитывают все виды занятости.

"В начале января наступившего года аналитики зафиксировали возросший в 3,4 раза по сравнению с январем 2023 г. спрос на таких сотрудников, что говорит о стабильной тенденции. Организации пытаются удовлетворить высокую кадровую потребность при помощи внутреннего обучения сотрудников и выстроенной корпоративной культуры", — комментирует директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков.

Среди самых востребованных вакансий без опыта оказались сборщики заказов (рост востребованности за год в 3,9 раза, средняя зарплата – 73,7 тыс. руб.). Также в топе кладовщики, менеджеры по работе с клиентами, официанты, повара, грузчики, пекари, домработницы, мойщики посуды и кухонные работники.

Теги: зарплата, вакансия, опыт работы, рынок труда


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