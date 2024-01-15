15 Января 2024
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: Reuters / Joshua Roberts

Минобороны: Пентагон расширит сеть биолабораторий США

Минобороны России сообщило о том, что за последний год Пентагон разработал и принял целый ряд концептуальных документов, которые предполагают расширение зарубежной сети подконтрольных США биолабораторий и продолжение военно-биологических исследований за пределами национальной юрисдикции.
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В 2023 г. были созданы административные и технические структуры (управление Белого дома по подготовке к пандемиям, а также Бюро по глобальному здравоохранению и дипломатии Госдепартамента), основной задачей которых является реализация политики по дальнейшей военно-биологической экспансии. В то время, как заявленными целями являются мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, на примере Украины стало понятно, как происходит наращивание военно-биологического потенциала США, говорится в масштабных материалах брифинга Минобороны России по военно-биологической деятельности США. Полностью их можно прочесть здесь.

Ранее представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российская сторона получила доказательства о разработке украинской стороной биологического оружия. По словам Конашенкова, 24 февраля, в день начала военной операции, на Украине был уничтожен ряд особо опасных патогенов возбудителей различных болезней: холеры, сибирской язвы, чумы, туляремии и других. Также сообщалось, что на Украине была создана сеть из трех десятков биологических лабораторий, работавших на Пентагон. В частности, речь шла о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия. По данным Минобороны РФ, наличие таких лабораторий стало причиной распространения на Украине таких инфекций, как туберкулез, корь и краснуха. О наличии на Украине 26 американских биолабораторий заявили в МИД Китая. По данным внешнеполитического ведомства, там хранятся опасные вирусы. Кроме того, заявили в Пекине, США могут использовать эти лаборатории для разработки биологического оружия.

Теги: Минобороны России, Пентагон, Украина


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