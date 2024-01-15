15 Января 2024
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Суд приговорил к условному сроку главу Института госслужбы РАНХиГС за растрату

Таганский суд Москвы приговорил главу Института госслужбы и управления РАНХиГС Игоря Барцица к пяти годам условного срока по делу о растрате в особо крупных размерах.

Ранее суд признал виновными Барцица, декана факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлану Ларину и заместителя директора по научной работе Института госслужбы и управления РАНХиГС Галину Ивлеву по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Лариной и Ивлевой также назначали условные сроки — по четыре года. Кроме того, троих фигурантов дела оштрафовали на один миллион рублей.

Также, как передает ТАСС, суд взыскал с Барцица и двух его подельников 53 млн рублей в счет погашения ущерба.

Ранее сообщалось, что по этому делу заочно арестовали и объявили в международный розыск бывшего начальника отдела ИГСУ РАНХиГС Аслана Фейзбу.

По данным следствия, обвиняемые вступили в преступный сговор с коллегами, которым руководство выписывало надбавки и премии за откат. Фигуранты дела были задержаны и арестованы в конце декабря 2020 года.

Теги: РАНХиГС, Игорь Барциц, растрата


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