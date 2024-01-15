В мэрии Екатеринбурга объяснили перенос "Атмофеста" на другую площадку

В администрации Екатеринбурга рассказали, почему фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест", традиционно проходивший на Площади 1905 года, сменит формат и место.

Напомним, сегодня о переменах в работе фестиваля сообщил глава города Алексей Орлов. По его данным, для "Атмофеста" было решено найти новую круглогодичную локацию – это пока что неухоженный левый берег городского пруда выше Макаровского моста.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, планируется, что за счет фестиваля преобразится пространство у лодочной станции на улице Гражданской – от старой плотины реки Ольховки до Макаровского моста. Как отмечают в мэрии, перенос "Атмофеста" даст сразу несколько преимуществ.

Так, собственная постоянная площадка позволит дизайнерам обустраивать сады не на пару недель, а на долгий срок. Благодаря этому жители смогут наслаждаться растениями в течение всего года. А отсутствие необходимости несколько раз пересаживать цветы и деревья (сначала из питомника на Площадь 1905 года, а затем – в скверы и парки) хорошо скажется на их выживаемости и уменьшит объем работ по уходу за ними.

Планируется, что новая площадка станет "зеленым украшением" прогулочного маршрута вдоль главной реки Екатеринбурга. Ухаживать за садами организаторы будут в течение пяти лет, затем старые зеленые зоны будут сменяться новыми. В дальнейшем, если фестиваль продолжит расти, дизайнерам выделят еще один участок набережной Исети – но уже по другую сторону реки.

Напомним, что этим летом "Атмофест" состоится в городе уже в шестой раз.