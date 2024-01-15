В Китае арестован экс-глава госкорпорации Everbright Шуаньинь

По запросу Генеральной прокуратуры Китая арестован бывший глава китайской государственной финансовой корпорации Everbright Group Тань Шуаньинь.

69-летнего финансиста подозревают в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, пишет "Ъ". В числе нарушений, приписываемых Шуаньиню, китайские СМИ также называют "чтение в узком кругу публикаций, в которых говорилось о серьезных политических проблемах".

Everbrigh – один из крупнейших государственных многопрофильных холдингов Китая, входит в число крупнейших компаний мира. Основными акционерами группы являются Central Huijin Investment (55,67 %) и Министерство финансов Поднебесной (44,33 %).