Украинский омбудсмен заявил о возвращении и обмене с Россией более 3 тысяч человек

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что разные форматы обмена позволили с начала СВО вернуть 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских. Также он заявил, что "сейчас дома 517 детей". Лубинец сказал, что цель – вернуть всех пленных.