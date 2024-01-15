Тюменцы ответили на критику Пескова, посоветовавшего "доводить до ума" снегоболотоход "Хищник"

Тюменцы ответили пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, который раскритиковал тобольский снегоболотоход "Хищник".

На телеканале "Тюменское время", считающемся провластным, вышел сюжет в защиту техники. Отмечено, что производитель "МЕГ ВЕСТ" делает своих "Хищников" больше 15 лет. Раньше на одной площадке, теперь на двух. работают 100 человек, выпускают по семь машин в месяц, в этом году планируется расширение.

"Что касается иностранного двигателя, так у нас в стране агрегатов, подходящих именно для снегоболотоходов, попросту не делают. Мотор тут нужен мощный, но легкий, иначе страдает проходимость. Одним словом, до ума сначала надо довести не "Хищников", а тяжелое машиностроение в России. А вот это уже компетенция вовсе не тобольской компании", – говорится в сюжете.

В конце ведущая резюмирует, что это "не защита, а нормальная человеческая реакция на незаслуженную и несправедливую критику".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился с журналистами своими впечатлениями от езды на отечественном снегоболотоходе. "Ну, вы знаете, если честно, то не очень", - сказал он. Представитель Кремля посоветовал производителям "довести машину до ума".