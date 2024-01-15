Турция на официальном уровне отказалась от участия в Давосском форуме

Турция не стала отправлять на Всемирный экономический форум в Давосе официальную делегацию из-за позиции организаторов по сектору Газа. Настоятельно рекомендовал чиновникам не ездить на мероприятие сам президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Изначально планировалось, что на форум поедет министр финансов Турции Мехмет Шимшек.

Основатель и президент форума в Давосе Клаус Шваб в прошлом году выступил с осуждением действий ХАМАС в отношении Израиля.