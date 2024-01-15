В Перми эвакуировали школу из-за подозрительного пакета

В Перми эвакуировали школу №136. Об этом сообщает telegram-канал Пермское чтиво.

По неподтвержденной информации, в здании было обнаружено взрывное устройство. Канал опубликовал видео с момента эвакуации. Слышится предупреждение от системы оповещения: "Внимание, обнаружено взрывное устройство, немедленно покиньте помещение через эвакуационные выходы".

Школьники вышли на улицу без теплых вещей, их перенаправили в другую школу. Затем, по информации канала, им вынесли теплую одежду и отпустили домой. Сообщается, что был обнаружен подозрительный пакет.

Информация о минировании пока не подтверждена. В министерстве территориальной безопасности Прикамья сообщили Накануне.RU, что готовят комментарий об инциденте.