"Уральские авиалинии" дважды пытались взлететь с неисправным двигателем

Компанию "Уральские авиалинии" уличили в попытке совершить два рейса на самолете с неисправным двигателем. Перевозчика ожидает серьезная проверка.

По данным Telegram-канала SHOT, первый рейс из Екатеринбурга в Сочи Airbus А321 пытался осуществить 14 января в 09.40. На ВПП первый двигатель якобы не вышел на взлетный режим, из-за чего взлет пришлось прервать. В результате пассажиры пять часов прождали резервного борта, чтобы отправиться на отдых.

Вторая неудачная попытка произошла утром 15 января на том же рейсе, однако в этот раз взлет уже на полосе прервал экипаж. Причиной стали нестабильные обороты все того же первого двигателя, а пассажирам компании снова пришлось добираться до пункта назначения резервным бортом.

Только после повторной неудачи самолет отстранили от полетов. Госавианадзор организовал проверку по техническому обслуживанию воздушных судов.

Напомним, в сентябре 2023 года пилоты авиакомпании не смогли приземлиться в Омске и совершили очередное "чудо в поле". Недавно борт решили разобрать и утилизировать.