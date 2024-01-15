"Сбегая, поцарапали автомобиль". Екатеринбургский общественник заявил о нападении мигрантов

В Екатеринбурге произошло очередное нападение мигрантов на местных активистов. Об этом рассказал уральский общественник, руководитель мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, инцидент произошел сегодня на улице Крестинского, 46. По данным Чукреева, общественники выявили два гаража, которые выступали в роли склада для хранения контрафактных сигарет. После этого, по его словам, предприниматели-азербайджанцы напали на активистов.

"Азербайджанцев было трое, сбегая, они поцарапали нам автомобиль. Полицию мы уже вызвали", - отметил Дмитрий Чукреев.

Впрочем, на опубликованной им записи момента нападения не видно. На кадрах заметна машина, которая пытается выехать из гаражей, но другой автомобиль не дает ей это сделать. Сам Чукреев в это время толкается с неизвестным.

Накануне.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве пообещали уточнить информацию.

Напомним, в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело после нападения на уральских активистов, которые нашли склад с подозрительным товаром в гаражном кооперативе на ЖБИ.