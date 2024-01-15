На Украине погиб генерал-лейтенант ВВС Павлович

На Украине похоронили летчика-снайпера, бывшего главу воздушного командования "Запад" Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Станислава Павловича.

Причина смерти не называется, пишет РБК. А военный эксперт Борис Рожин обратил внимание на то, что дата смерти генерала – 10 января 2024 г.

"Павлович ранее руководил воздушным командованием "Запад" (в 2008-13 гг.). Примечательно, что 10 января наносился удар по ключевым военно-промышленным объектам противника с применением "Кинжалов". Видимо, на одном из объектов его и застали. По всей видимости, это один из самых высокопоставленных офицеров ВСУ, уничтоженных в ходе СВО", – написал в своем telegram-канале Борис Рожин.