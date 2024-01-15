Польша готова разместить немецкие войска на своей территории

Польша готова разместить немецкие войска на своей территории, заявил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейна.

"Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать", — приводит слова дипломата РИА Новости.

В декабре Германия договорилась с Литвой о развертывании на ее территории немецкой бригады к 2027 году.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала публикацию в немецком издании Bild по поводу возможного военного конфликта России и НАТО в 2025 году.

В материале говорилось о существовании некого прогноза-сценария у властей Германии, согласно которому в 2024 году начнется эскалация напряженности между Россией и НАТО, а в 2025 году конфликт перейдет в стадию прямого столкновения.