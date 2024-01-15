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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава Союза десантников Тетерин вернулся с зоны СВО негодным к службе

Главу Союза десантников по Свердловской области Евгения Тетерина признали негодным к военной службе. Об этом сегодня в суде рассказал его адвокат Дмитрий Бушухин. По его словам, боец вернулся еще в декабре 2023 года с ранением, однако, отправится ли он обратно на фронт - пока неизвестно.

Сегодня в суде прошло очередное заседание по делу о посредничестве во взяточничестве, в котором Тетерин проходит обвиняемым. Уралец явился на заседание лично. Суд отметил, что Тетерин получил медаль за храбрость и звание старшего лейтенанта.

В конце июня 2022 года главу десантников отпустили из СИЗО под домашний арест. Позже стало известно, что он находится в зоне специальной военной операции, где исполняет обязанности представителя свердловского омбудсмена. Из-за этого в начале декабря 2022 года он не пришел на заседание в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, где рассматривают его дело. В конце декабря суд также пришлось отложить до 14 апреля 2023 года, а позже еще раз, поскольку по возвращении Тетерин снова отправился на спецоперацию.

Теги: СВО, Союз десантников, Тетерин, суд


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