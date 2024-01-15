Пермский депутат-коммунист бежал из России после критики СВО

Депутат пермской гордумы Сергей Медведев, раскритиковавший в соцсетях СВО, покинул страну, сообщает "Новый Компаньон" со ссылкой на самого парламентария.

Страну, в которую выехал, Медведев не назвал. Он сообщил, что не знает, как будет проходить процедура лишения мандата. Следующий в списке КПРФ - Кирилл Мазин.

Депутат опубликовал 31 декабря пост, в котором заявил, что не празднует Новый год из-за конфликта с Украиной, и высказался против СВО. 11 января Медведева исключили из партии, 13 января - из фракции КПРФ в гордуме.

Сергей Медведев был избран депутатом Пермской городской думы в 2021 году по партийным спискам КПРФ. Руководит фракцией партии в городском парламенте депутат Илья Власов.