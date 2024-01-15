15 Января 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

На мехмате ЮФУ пожаловались на неграмотных студентов

Даже на мехмате появились неграмотные студенты. Об этом заявил декан мехмата ЮФУ Яков Ерусалимский, его слова приводит Родительское всероссийское сопротивление.
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По его словам, он принимал экзамен у первокурсников, и впервые обнаружил среди студентов мехмата функционально неграмотных. Читать, то есть соединять буквы в слова, они умеют, но смысла прочитанного не понимают. С письмом - то же самое.

"Мысли у них коротенькие, как у Буратино, и их так же мало, как у этого персонажа. Их по-человечески жалко. Возможно, что их счастье, что они сами этого не понимают. Они нормально выглядят, вежливы и исполнительны. Вероятно, их возможно обучить какому-нибудь примитивному ремеслу, и они будут полезны и себе и обществу. <...> В школе они три года были на дистанционном обучении, а затем целый год готовились к ЕГЭ, что, как известно, ничего не дает в смысле образования. Вся подготовка к ЕГЭ напоминает натаскивание собачек на выполнение чего-то, не вдаваясь в смысл выполняемого", - отмечает декан мехмата ЮФУ.

О пороке ЕГЭ, который не проверяет знания, недавно заявил ректор МГУ Виктор Садовничий. А преподаватель мехмата МГУ Николай Волков отметил крайне отрицательное влияние дистанта. При этом сами преподаватели в нем тоже заинтересованы, потому что так читать легче. Многие работают где-то еще, так что они полностью поддерживают дистант, который их меньше отвлекает от подработок.

О функциональной неграмотности детей давно и много говорит экс-министр просвещения Ольга Васильева. Она связывает эту беду в значительной степени с цифровизацией в раннем возрасте, которая приводит к атрофии мышления. По данным Федерального института оценки качества образования, около 15% российских школьников не достигают даже минимальных пороговых результатов, то есть практически являются безграмотными. Многие работодатели все громче говорят о проблемах с кадрами.

Теги: образование, студент


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