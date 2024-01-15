На мехмате ЮФУ пожаловались на неграмотных студентов

Даже на мехмате появились неграмотные студенты. Об этом заявил декан мехмата ЮФУ Яков Ерусалимский, его слова приводит Родительское всероссийское сопротивление.

По его словам, он принимал экзамен у первокурсников, и впервые обнаружил среди студентов мехмата функционально неграмотных. Читать, то есть соединять буквы в слова, они умеют, но смысла прочитанного не понимают. С письмом - то же самое.

"Мысли у них коротенькие, как у Буратино, и их так же мало, как у этого персонажа. Их по-человечески жалко. Возможно, что их счастье, что они сами этого не понимают. Они нормально выглядят, вежливы и исполнительны. Вероятно, их возможно обучить какому-нибудь примитивному ремеслу, и они будут полезны и себе и обществу. <...> В школе они три года были на дистанционном обучении, а затем целый год готовились к ЕГЭ, что, как известно, ничего не дает в смысле образования. Вся подготовка к ЕГЭ напоминает натаскивание собачек на выполнение чего-то, не вдаваясь в смысл выполняемого", - отмечает декан мехмата ЮФУ.

О пороке ЕГЭ, который не проверяет знания, недавно заявил ректор МГУ Виктор Садовничий. А преподаватель мехмата МГУ Николай Волков отметил крайне отрицательное влияние дистанта. При этом сами преподаватели в нем тоже заинтересованы, потому что так читать легче. Многие работают где-то еще, так что они полностью поддерживают дистант, который их меньше отвлекает от подработок.

О функциональной неграмотности детей давно и много говорит экс-министр просвещения Ольга Васильева. Она связывает эту беду в значительной степени с цифровизацией в раннем возрасте, которая приводит к атрофии мышления. По данным Федерального института оценки качества образования, около 15% российских школьников не достигают даже минимальных пороговых результатов, то есть практически являются безграмотными. Многие работодатели все громче говорят о проблемах с кадрами.