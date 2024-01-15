15 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Министр просвещения не верит Путину, что число учителей сокращается

Владимир Путин указал министру просвещения России на проблему дефицита учителей. Но тот, кажется, не поверил.

"Количество учителей сокращается. По математике, физике, информатике", - сказал Путин Сергею Кравцову.

Кравцов не стал оправдываться за ситуацию, а просто решил сообщить, что число учителей по другим предметам, по его сведению, подросло. Как это спасет ситуацию с математиками – не известно.

"У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов, но мы видим, что педагогическое образование сегодня второе по популярности: в этом году в педагогические вузы Министерства просвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом. В прошлом году педагогическое образование было третьим по популярности, в этом году – второе", - похвастался Кравцов.

"Мы уверены, что эти проблемы будут решены, тем более что есть Ваше поручение, изменения в закон, когда студенты четвертых курсов уже могут работать в школах. Сегодня более 50 тысяч студентов уже работают в школах. Это хорошая практика, молодые специалисты приходят в школы – это очень радует", - заявил министр.

Ранее СМИ сообщали, что минимум в 20 российских регионах есть дефицит учителей по основным предметам, а не логопедов и дефектологов.

Теги: учитель, дефицит, сергей кравцов


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