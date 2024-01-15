В Госдуме заявили, что иноагенты мешают готовить выборы президента

Иностранные агенты мешают подготовке выборов президента России, пытаются повлиять на общественное мнение, распространяют дезинформацию, призывают признать выборы нелегитимными, пытаются проводить назаконные акции. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, глава Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев на заседании мониторинговой группы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

Комиссия приводит пример обращение более 30 зарубежных неправительственных организаций западных стран, бежавших на Запад иноагентов (Гуриев, Алексашенко, Гозман, Пономарев и др., которые признаны иноагентами в РФ) с петицией к мировым лидерам, в которой они просят не признавать предстоящие выборы президента России.

Как сообщил Пискарев, собранные мониторинговой группой материалы о нарушениях иностранными агентами российского законодательства и выявленных фактах вмешательства в избирательный процесс направлены в Генеральную прокуратуру и Минюст.



