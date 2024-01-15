"Баден-Баден" выкупил участок в Сысерти за 119 миллионов рублей

Компания "Баден-Баден" приобрела участок земли в микрорайоне Адажио в Сысерти за 119,2 млн рублей. Об этом сообщается в конкурсной документации на сайте торгов.

Судя по документам, общая площадь участка составляет 104 тыс. 375 кв.м. Территория относится к землям населенных пунктов, на которых разрешено индивидуальное жилищное строительство. Согласно кадастровой карте, участок находится возле Кашинского водохранилища. Что именно кампания собирается там строить - пока неизвестно.

Напомним, что это не единственные земли в Сысерти, который собирается приобрести компания. Ранее "Баден-Баден" уже получил положительное заключение экспертизы на строительство терм и гостиницы на арендуемой земле на горе Бессонова. Компания хотела купить территорию на льготных условиях, однако суд ей в этом отказал. Сейчас владелец терм намерен обжаловать это решение и к 2025 году отстроить гостиницу с парящим бассейном, спа и 10 ресторанами.