15 Января 2024
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Фото:Накануне.RU

В Башкирии на оглашение приговора эко-активисту собрались тысячи людей

В Башкирии на оглашение приговора эко-активисту Фаилю Алсынову собрались несколько тысяч людей. Они выступают в поддержку Алсынова, для которого прокуратура запросила четыре года колонии-поселения. В итоге оглашение решения суда перенесли на 17 января, передает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Собравшиеся жители города Баймак и других башкирских населенных пунктов требовали снисхождения для Алсынова. Люди скандировали "Свободу!".

Алсынов в прошлом году выступал на митингах против золотодобычи в республике. Следствие сочло, что в одном из выступлений на башкирском языке он высказался против мигрантов, работавших на приисках. Судебная экспертиза сочла, что в словах активиста есть признаки разжигания розни, его обвинили в экстремизме.

Сторонники Алсынова считают, что перевод был намеренно искажен и вырван из контекста.

Теги: фаиль алсынов, приговор, экология


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