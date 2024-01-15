Делегация Тюменской области участвует в первом Всероссийском муниципальном форуме

Делегация Тюменской области участвует в первом Всероссийском муниципальном форуме, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Более 7 500 глав муниципалитетов страны работают на форуме "Малая родина — сила России", который стартовал сегодня, 15 января, на ВДНХ в Москве.

"На заседании Совета по развитию местного самоуправления при Президенте России Владимире Путине от всего муниципального сообщества мы предложили провести в 2024 году Всероссийский муниципальный форум. На федеральной площадке главы муниципальных образований поделятся передовым опытом, а также продемонстрируют свои проекты и инициативы", отметил сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, глава Тюмени Руслан Кухарук.

Участников ожидают: три панельные дискуссии; 65 круглых столов; 19 лекций; презентации проектов и встречи с представителями федеральной власти; торжественная церемония награждения финалистов Всероссийской муниципальной премии "Служение" 16 января.

Отметим, что площадка тюменской администрации на полях Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России посвящена креативным индустриям.

Как отметил генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев, Тюмень однозначно является одним из лидеров креативной экономики в стране.

"Сегодня мы говорим об экономических аспектах креативных индустрий, потому что творческие люди создают продукт, который стоит дорого и может развивать наши города", - заявил он.

Алексей Краев выступил модератором обсуждения. В работе площадки также принял участие сенатор РФ от Тюменской области Павел Тараканов. Он рассказал об изменениях в законодательстве в сфере креативных индустрий.