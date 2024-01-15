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Происшествия СЗФО В России Санкт-Петербург
Фото: скриншот видео МЧС

В Wildberries опровергли данные о неработающей сигнализации при пожаре на складе

Пожарная сигнализация на складе Wildberries в Петербурге, где произошел пожар, сработала в штатном режиме, заявила компания.

"В 7.20 утра штатно сработала пожарная сигнализация. Благодаря этому были оперативно эвакуированы 1200 занятых на складе", - приводит РИА Новости заявление маркетплейса.

Ранее СМИ писали, что в момент пожара на складе сигнализация якобы была отключена.

Напомним, пожар на складе Wildberries произошел 13 января, кровля и стены обрушились почти по всей площади возгорания, очевидцы сообщали о постоянном грохоте. Первыми загорелись стеллажи с бытовой химией, расположенные на шестом уровне склада — практически под потолком. Огонь охватил 75 тыс. кв. м. Общая площадь склада составляла 100 тыс. кв. м, с него отгружалось почти 9% всех заказов маркетплейса Wildberries.

Как сообщалось, Wildberries продолжает искать своих сотрудников, работавших на сгоревшем в Санкт-Петербурге складе, устанавливается местонахождение 16 человек.

Теги: Wildberries, пожар, склад, сигнализация


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