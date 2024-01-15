15 Января 2024
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Политика Крым
Фото: Накануне.RU

Министр сельского хозяйства Крыма уволен из-за неосвоенных средств

В Крыму заявление на увольнение написал министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он назвал ситуацию, сложившуюся в ведомстве, "недопустимым просчетом".

"Руководством министерства было допущено неполное кассовое освоение и, как следствие, возвращение средств в федеральный бюджет. В связи с этим министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Владимирович Савчук написал заявление на увольнение и будет освобожден от занимаемой должности. Первому заместителю министра сельского хозяйства РК Алиме Назимовне Зарединовой объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что из-за "слабой исполнительской дисциплины" выговоры объявят министру здравоохранения и его первому заместителю.

"Претензии к работе коллег справедливы и обоснованы, подход к оценке выполнения обязанностей един и для министров, и для глав администраций муниципалитетов. Если по итогам первого квартала 2024 года недочеты будут исправлены, то наложенные взыскания могут быть сняты", - заявил Аксенов.

Он добавил, что в целом "уровень исполнительской дисциплины и освоения бюджетных средств в 2023 году был самым высоким за десять лет".

Теги: крым, увольнение, сергей аксенов


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