Роспотребнадзор: Обсуждение на ВЭФ будущей пандемии "болезни Х" имеет бизнес-интересы

На Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января будут обсуждать будущую пандемию неизвестной и смертоносной "болезни Х", что свидетельствует о заинтересованности фармацевтических корпораций. С таким комментарием выступил Роспотребнадзор.

Одним из спикеров станет гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, ожидается участие фармацевтических компаний и конгломератов. При этом участие в дискуссии мировых экспертов и ученых эпидемиологов не предусмотрено.

"Включение болезни X в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии", - говорится в заявлении.

Ранее ВОЗ неоднократно пыталась продвинуть идею о новой глобальной архитектуре здравоохранения. Россия же готова к противодействию биологическим угрозам любого характера и адекватного реагирования на них, заверил Роспотребнадзор.

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак считает, что запуск пандемии "болезни Х" является не чем иным, как планом по сокращению населения планеты. Уже заявлено, что новая болезнь будет в 20 раз смертноноснее, чем ковид.

Не исключено, что это будет полномасштабной и хорошо спланированной глобальной бактериологической войной, считает сенатор Виктор Бондарев. Кроме того, вероятно, будут запущены новые жесткие ограничения прав граждан.

"Как и в случае с ковидом, планируется и тотальное ограничение гражданских прав и свобод, и новая закачка денег в фармацевтические компании, принадлежащие участникам Давосского форума", - написала журналистка Анна Шафран, которую порадовала разумная позиция Роспотребнадзора.