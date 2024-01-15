У Кремля нет информации о якобы сбитых ВСУ российских самолетах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о том, что ВСУ уничтожили какие-либо российские самолеты.

"Нет, информации нет", - сказал он, комментируя заявления со стороны Киева о якобы сбитых А-50 и Ил-22 ВС РФ.

Песков посоветовал уточнять эту информацию в Министерстве обороны РФ, так как эта тема касается хода специальной военной операции, передает ТАСС.

Минобороны РФ не комментировало информацию украинской стороны о том, что над Азовским морем ВСУ якобы повредили Ил-22М и сбили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.