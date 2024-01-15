Фестиваль "Атмофест" в Екатеринбурге меняет локацию

Традиционный фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест" в Екатеринбурге перенесут в другое место. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал сегодня мэр в своем Telegram-канале, для "Атмофеста" решено найти новую круглогодичную локацию – это пока что неухоженный левый берег городского пруда выше Макаровского моста.

"Рассчитываем, что с каждым годом территория проведения фестиваля будет расширяться. Участок набережной, где будет проходить "Атмофест", станет новой, яркой точкой притяжения, органично впишется и дополнит водно-зеленый каркас Екатеринбурга", - выразил уверенность Орлов.

Он добавил, что лично возглавит рабочую группу по подготовке к проведению фестиваля. Напомним, что в прошлые годы "Атмофест" проходил на Площади 1905 года.