15 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

Фестиваль "Атмофест" в Екатеринбурге меняет локацию

Традиционный фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест" в Екатеринбурге перенесут в другое место. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал сегодня мэр в своем Telegram-канале, для "Атмофеста" решено найти новую круглогодичную локацию – это пока что неухоженный левый берег городского пруда выше Макаровского моста.

"Рассчитываем, что с каждым годом территория проведения фестиваля будет расширяться. Участок набережной, где будет проходить "Атмофест", станет новой, яркой точкой притяжения, органично впишется и дополнит водно-зеленый каркас Екатеринбурга", - выразил уверенность Орлов.

Он добавил, что лично возглавит рабочую группу по подготовке к проведению фестиваля. Напомним, что в прошлые годы "Атмофест" проходил на Площади 1905 года.

Теги: Атмофест, место, фестиваль, Екатеринбург


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