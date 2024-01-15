Суд признал пропагандой экстремизма объявления о найме на работу "только славян"

Дорогомиловский суд Москвы признал пропагандой экстремизма объявления о приеме на работу "только славян". По решению суда такие объявления будут вноситься в реестр Роскомнадзора, а их публикация приравнена к нарушению антиэкстремистского законодательства.

Истцом по делу выступила прокуратура, которая, в свою очередь, получала жалобы на объявления в соцсетях, например, во "ВКонтакте", передает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Суд постановил, что дискриминация при найме на работу недопустима.