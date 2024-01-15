15 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Просто пьяный был". В полиции Екатеринбурга отрицают, что мучили задержанного

В УМВД отрицают избиение жителя Екатеринбурга, чьи крики записали очевидцы, пришедшие в отделение №5 на Сакко и Ванцетти, 119.

Напомним, по данным Telegram-канала "Свет-Екатеринбург", видео было записано около 02.30 с 13 на 14 января. Где-то за дверью были слышны крики и стоны мужчины. По словам автора видео, когда он спросил, что происходит, сотрудники отделения ответили, что это его не касается. Полицейские также якобы сказали, что он "не задавал бы вопросов, если б узнал, что тот совершил". Примерно через 1,5 часа криков к отделу подъехала "скорая помощь" с реанимацией.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга Накануне.RU рассказали, что задержанный был сильно пьян. Его в неадекватном состоянии обнаружили в районе цирка, после чего доставили в отделение полиции. Никаких противоправных действий в отношении екатеринбуржца не совершалось.

"Нарядом ППСП в дежурную часть был доставлен гражданин с признаками сильного опьянения, который, находясь в помещении для задержанных, вел себя беспокойно и кричал. Ввиду его состояния, задержанный был передан бригаде медиков, госпитализировавших его в наркологическую клинику", — сообщили в полиции.

Теги: МВД, избиение, крики


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