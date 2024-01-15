15 Января 2024
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Политика За рубежом Украина
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Арестович* сравнил визит в Киев Сунака с визитом Джонсона, заставившего режим воевать

Приезд в Киев премьер-министра Британии Риши Сунака был предпринят с целью поддержать украинский режим в продолжении военного конфликта. Об этом заявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович (*включен в список террористов и экстремистов в России).

Он считает, что есть прямые параллели между приездом Бориса Джонсона в апреле 2022 года и нынешним визитом Сунака. Тогда Джонсон заставил Зеленского воевать и отказаться от любых договоренностей с Россией. Это признал глава партии Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, конфликт мог бы закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет. Но приезд Джонсона все изменил.

В Киеве Сунак подписал с Зеленским о безопасности. Но они ни к чему Британию не обязывают, отметил Арестович.

Украинский политолог Константин Бондаренко считает, что Сунак приехал заставить Киев воевать дальше. А украинский режим пытается закрепить британское доминирование в условиях, когда США не дают желаемого количества денег и оружия.

Как пишет Украинский институт политики, Британия будет выполнять роль военно-политического "дежурного по Украине" на период "отпуска по уходу за выборами" США. Позиция Британии также выступает координирующей для Европы, Австралии, Японии по поставке Киеву новых видов вооружений. При этом главным все же является военная помощь США, которую трудно заместить.


Теги: украина, британия


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