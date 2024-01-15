15 Января 2024
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Политика В России В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Песков назвал высылку российского пенсионера из Латвии позорной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высылку из Латвии российского военного пенсионера Бориса Каткова.

"Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором", - заявил представитель Кремля. Он добавил, что как-то иначе это охарактеризовать невозможно.

Борис Катков был выслан из Латвии, потому что власти республики признали его угрозой нацбезопасности. В Латвии, где он проживал с 1966 года, у него остались жена, дети и внуки. С 1999-го он возглавлял Латвийско-Российскую ассоциацию сотрудничества, которая организовывала мероприятия по случаю российских государственных праздников.

Сам Катков рассказал, что власти страны не дали ему времени закрыть финансовые вопросы организации, которой он руководит, и обжаловать постановление о депортации. При этом от сдачи экзамена по латышскому языку он официально освобожден из-за возраста, а остальные документы на продление ВНЖ оформил, пишет РИА Новости.

Ранее глава управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе сказала, что Рига планирует выслать из страны около тысячи граждан России, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому. В МИД РФ заявляли, что Россия на случай депортации россиян из Латвии подготовит места для их размещения и проработает вопросы трудоустройства.

Теги: песков, катков, латвия


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