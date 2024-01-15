Губерниев пожаловался на черную воду в Чайковском: "Нефтяная скважина забурлила?"

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью "Матч ТВ" пожаловался на отель в Чайковском. Он сообщил, что в его номере из крана течет черная вода.

"Ничего не произошло, просто течет черная вода. Сейчас, конечно, нужно быть благодарным, что вообще есть тепло, но у меня вопросы к мэрии города. Вода просто черная. Может быть, нефтяная скважина забурлила. Считаю, заместитель мэра по ЖКХ должен самолично устранить неполадки", - заявил Губерниев.

На вопрос, есть ли проблемы у спортсменов, комментатор ответил, что не знает, однако усомнился, что проблема только у него.

"Она правда просто черная. Не серая, не бурая, а черная! Передаю большой привет мэрии прекрасного города. Биатлон был замечательный, дорогие цены на билеты. Министерство спорта Пермского края и мэрия Чайковского — герои дня", - заявил он.

В Чайковском Чемпионат России по биатлону завершился 14 января.

По информации пресс-службы администрации Чайковского от горожан жалоб на черную воду не поступало ни в администрацию, ни в управление ЖКХ. В мэрии заверили, что при появлении жалоб, все они будут отработаны.