15 Января 2024
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Глава Североуральска закрыла комментарии на своей странице в соцсети после критики

Глава Североуральского городского округа Светлана Миронова приняла решение закрыть комментарии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как пояснила сегодня чиновница в своем обращении, в последние дни в комментариях наблюдалась "активность некоторых пользователей, противоречащая как правилам этики, так и законодательству РФ".

"Комментарии на моей странице некоторое время будут закрыты, но вы всегда сможете сообщить о какой-либо проблеме, которая требует моего решения или внимания, в личные сообщения", - добавила глава Североуральска.

В данный момент почитать комментарии к постам на странице Мироновой невозможно. Однако когда они были доступны, в них упрекали главу в том, что она "занимается фотосессиями" вместо того, чтобы выполнять свои обязанности.

Теги: Североуральск, глава, комментарии


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