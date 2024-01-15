15 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

148 проектов из УрФО победили в первом конкурсе президентских грантов

На отбор из Уральского федерального округа было представлено 995 проектов от некоммерческих неправительственных организаций. В результате поддержку Фонда президентских грантов на общую сумму в 285 млн рублей получили 148 проектов, сообщает сайт полпредства УрФО.

"Конкурс президентских грантов – это простой и доступный инструмент поддержки общественных инициатив. Организации Уральского федерального округа активно участвуют в конкурсе. С 2017 года поддержку получили почти три тысячи проектов из УрФО на общую сумму 4,3 миллиарда рублей", - обратил внимание полномочный представитель Президента Владимир Якушев.

Распределение победителей по регионам:

  • Челябинская область 63 проекта, общая сумма грантов - 129 млн рублей.
  • Свердловская область - 44 проекта, общая сумма - 97 млн рублей.
  • Тюменская область - 17 проектов, гранты на сумму 23,7 млн;
  • Курганская область - 12 проектов на сумму 15,8 млн рублей;
  • Ханты-Мансийский автономный округ-Югра - 7 проектов на сумму 10 млн;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 5 проектов, гранты на 9,2 млн.

"Поздравляю победителей первого в 2024 году конкурса Президентских грантов и желаю им успешного воплощения проектов!" - добавил Владимир Якушев.

Теги: президентский грант, конкурс


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