15 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержан один из мигрантов, напавших на местного жителя

В Екатеринбурге задержан один из мигрантов, напавших на жителя города.

Ранее стало известно, что 14 января во дворе жилого дома на улице Дорожной в столице Урала был избит местный житель. Сообщалось, что это сделали мигранты в ходе возникшего конфликта.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По нему установлен и задержан подозреваемый – уроженец Армении 2005 года рождения. Сейчас проводятся следственные действия с его участием. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение.

По делу продолжаются допросы, назначены экспертизы. Как отметили в СК, наказание за совершение этого преступления составляет до 7 лет лишения свободы.

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщили в СКР, он поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе и результатах расследования данного дела.

Теги: мигрант, избили, нападение, СК, Екатеринбург


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